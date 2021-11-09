ميلا يدعم محمد صلاح .. «الأسد الكاميروني» يهاجم منظمي الكرة الذهبية

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شن أسطورة الكاميرون روجيه ميلا، منظمي جائزة الكرة الذهبية، وأتهمهم بالعنصرية ضد اللاعبين الأفارقة – حسب قوله – انهم لا يريدون أن يفوز بها اللاعبين الأفارقة، أمثال محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز.

وقال «الأسد الكاميروني» ميلا في تصريحات لشبكة «أفريقان نيوز»: لطالما أنتجت إفريقيا لاعبي كرة قدم رائعين، خاصة في العقدين الماضيين، مثل صامويل إيتو وديدييه دروجبا ويايا توريه ومحمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني، وحسب أراء الخبراء لقد استحقوا في مرحلة ما من حياتهم المهنية هذا اللقب الفخري«.

وأنتقد ميلا أن جورج ويا لايزال حتى الأن هو اللاعب الافريقي الوحيد الذي حصل على «الكرة الذهبية» منذ عام 1995.

وأضاف:«الغرب لم يرحبوا أبدًا بفوز اللاعبون الأفارقة بتلك الجائزة التي حققها جورج ويا بجدارة ولم يتمكن الرجال من فعل أي شيء لأن جورج كان الأفضل في ذلك العالم ورأه الجميع وكانوا مقتنعين بأنه الأفضل».

وتابع: «الآن لا يريدون للاعبين الأفارقة الفوز بهذه الجائزة، في رأيي، ما يفعله محمد صلاح رائع واستثنائي، ساديو ماني أيضًا».

وأضاف روجر ميلا الذي يشكك في شفافية جائزة الكرة الذهبية والذي يعتقد أن هناك عنصرًا من التمييز فيما يتعلق بلاعبي كرة القدم الأفارقة: «يجب على مديري مؤسسات كرة القدم هذه أن يكونوا صادقين وأن يعترفوا بصفاتهم».

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ويقدم محمد صلاح أداء أكثر من رائع خلال مباريات الموسم الحالي، مما دفع العديد من الخبراء والنقاد في كرة القدم العالمية يرشحونه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» من كل عام لأفضل لاعب في العالم.