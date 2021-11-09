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إلهام شاهين تُعلن عن عمل جديد من بطولتها وإخراج سميحة أيوب

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إلهام شاهين تُعلن عن عمل جديد من بطولتها وإخراج سميحة أيوب إلهام شاهين تُعلن عن عمل جديد من بطولتها وإخراج سميحة أيوب

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أعلنت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، خلال ندوة توقيع كتابها «المتمردة»، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، عن عمل يجمعها بالفنانة القديرة سميحة أيوب يحمل اسم «المومس الفاضلة»، على أن تقوم ببطولته إلهام شاهين.

وأضافت «شاهين» خلال الندوة، الثلاثاء، أنها تحدثت للفنانة سميحة أيوب وسألتها عن أهم الأعمال المسرحية التي تحبها، وبدورها ردت «أيوب» أن كل الأعمال التي قدمتها تحبها ولكن مسرحية «المومس الفاضلة»، تعتبر أن لها نقلة فنية كبيرة، وأستأذنتها «شاهين» أن تقوم بتقديمها مرة أخرى على أن تقوم «أيوب» بإخرجها.

جاء ذلك خلال ندوة توقيع كتابها الذي يحمل اسم «المتمردة» ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بحضور أشرف زكي، والفنانون سميحة أيوب، والدكتورة سميرة محسن، وأحمد صيام، إيهاب فهمي، محسن منصور، والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان.

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