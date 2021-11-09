أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على موعد سفر منتخب إلى أنجولا

Print
تعرف على موعد سفر منتخب مصر إلى أنجولا تعرف على موعد سفر منتخب إلى أنجولا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد منتخب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب ليبيا، ويأتي منتخب أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وفي حال فوز مصر على أنجولا سيكون قد تأهل رسمياً إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات (مباراتان فاصلتان مع أحد متصدري المجموعات الآخري).

ووفر اتحاد الكرة طائرة خاصة من أجل سفر منتخب مصر إلى أنجولا حيث يلعب المباراة ويعود مباشرة استعداداً لمباراة الجابون في الجولة الثالثة من التصفيات والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عن أن بعثة ستغادر مصر من مطار برج العرب على متن طائرة خاصة عند الساعة الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب