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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب الجابون يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب ليبيا، ويأتي منتخب أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وفي حال فوز مصر على أنجولا سيكون قد تأهل رسمياً إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات (مباراتان فاصلتان مع أحد متصدري المجموعات الآخري).

ووفر اتحاد الكرة طائرة خاصة من أجل سفر منتخب مصر إلى أنجولا حيث يلعب المباراة ويعود مباشرة استعداداً لمباراة الجابون في الجولة الثالثة من التصفيات والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عن أن بعثة المنتخب ستغادر مصر من مطار برج العرب على متن طائرة خاصة عند الساعة الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء.