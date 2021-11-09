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وزير الرياضة يحدد موعد إجراء انتخابات نادي

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وزير الرياضة يحدد موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك وزير الرياضة يحدد موعد إجراء انتخابات نادي

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شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري على أن الوزارة تدرس وضع نادي حالياً من كافة الجوانب من أجل اختيار الأفضل للنادي في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن وزير الشباب والرياضة حدد يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري كموعد لتوجيه الدعوة للجمعية العمومية من إجراء الانتخابات في نادي الزمالك.

وحول موقف من خوض الانتخابات بعد الحكم القضائي الأخير الذي حصل عليه كشف الوزير في تصريحات له مؤخراً أن الوزارة تدرس الأمر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار الذي يخدم القلعة البيضاء في النهاية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميًا أمس الإثنين، بشأن نادي الزمالك وانتخاباته قالت فيه إن الإدارة القانونية داخلها تدرس بعناية فائقة الحكم الذي صدر من القضاء الإداري بحق رئيس النادي السابق المستشار مرتضى منصور.

وأكدت الوزارة، في بيان الاثنين، أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم.

المصرى اليوم

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