«الزراعة» تنظم أول برنامج تدريبي للاستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي

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تنظم وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، برنامج تدريبي حول الاستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي بالفنادق والمنتجعات السياحية لحماية المتعاملين مع هذه الجهات من الاستخدام غير المسؤول للمبيدات ويضمن التداول الآمن للمبيدات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالستار، الأمين المساعد للجنة المبيدات، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يقوم بالتدريب لمدة 30 ساعة تدريب تفاعلي وعملي وميداني نخبة من الباحثين المتخصصين والخبراء التابعين للجنة المبيدات، ويبدأ البرنامج الأول في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر الأحد المقبل 14 نوفمبر ولمدة 5 أيام ويعقبه سلسلة آخري في المنتجعات السياحية والفنادق في جميع أنحاء المحافظات.

وأضاف «عبدالستار»، أن هذا البرنامج التدريبي يتم لأول مرة في إطار التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ونقابة المهن الزراعية ضمن الجهود التي تبذلها لترشيد استخدام المبيدات وتنفيذ برامج الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، وذلك لمختلف القطاعات والمتعاملين والعارضين للمبيدات، موضحًا أن لجنة المبيدات تبدأ مرحلة تنفيذ تلك البرامج بقطاع السياحة والذي يعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا وحرصها على تطويرها بما يحقق سياحة آمنة تجذب الآخرين وتزيد الدخل القومي لمصر وتساهم في حماية السائحين والعاملين في قطاع السياحة والبيئة.

وأوضح مساعد أمين لجنة المبيدات أنه تم البدء في تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بتلك الأماكن السياحية من خلال برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات المعتمدين لتصريف وتدريب هؤلاء الشباب على كيفية معرفة أنواع الآفات المختلفة وكيفية منع تواجدها وتكاثرها وكيفية التعامل معها بالطرق والوسائل الفنية السليمة.

وأشار «عبدالستار»، إلى أن البرنامج سوف يتناول أيضًا جميع المعاملات خلال مراحل التداول للمبيدات بدءا من إستخدام المبيد الموصي به إلى خلط المبيد بالكيفية السليمة وتقدير أنواع واحتياجات النباتات والمسطحات الخضراء من المبيد ثم طريقة إستخدام آلة الرش أو أي وسائل مناسبة للتطبيق الآمن للمبيدات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تشمل أيضًا العامل البشري ودوره في هذه المنظومة للتداول الآمن للمبيدات وكيف يحمي نفسه باستخدام وسائل الوقاية المناسبة وكيفية صيانة آلة التطبيق للمبيدات بحيث تظل في حالة جيدة مدة استخدامها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات التعرض العرضي للمبيد للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ولفت مساعد أمين لجنة المبيدات، ان هذا البرنامج يستهدف منظومة تداول المبيدات داخل المنتجعات السياحية والفنادق بما تضمه من حدائق ومسطحات خضراء ونباتات يتطلب التعامل معها والحفاظ عليها مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية والحشائش والضارة وتستخدم في ذلك المبيدات بأنواعها المختلفة ولضمان الإستخدام السليم للمبيدات واستخدام وسائل وأدوات المكافحة الآخري وجود متخصصين وفنيين على دارية كاملة بالتعاون معها.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان هذا البرنامج يؤكد أهمية دور المهندس الزراعي في النهوض بقطاع الزراعة المصرية وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لتطوير هذا القطاع مع الحفاظ على ثوابت الصحة العامة والبيئة، وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بتداول المبيدات وعلي رأسها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف «خليفة»، إن هذه البرامج ترفع من كفاءة المهندس الزراعي وتنعكس على القطاعات المرتبطة بالزراعة ومنها القطاع السياحي الذي يعد أهم روافد الاقتصاد القومي، موضحا أن تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات في الفنادق والمنتجعات السياحية ممثلة في المسطحات الخضراء داخل هذه المنشات الحيوي يشكل أهمية قصوي لتطوير السياحة المصرية.