رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الاستثمار موقف عدد من المشروعات

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لاستعراض موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء في المناطق الاستثمارية أو الحرة.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أن هناك عروضا مقدمة من بعض المستثمرين لبدء عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مصنع لتصنيع قطرات العيون.

ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه يتم التجهيز حاليا لعقد منتدى رجال أعمال في المجر خلال شهر ديسمبر المقبل؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما يتم الاستعداد حاليا أيضًا لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين العُمانيين، بالتنسيق مع السفير العماني لدى القاهرة.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب كذلك إلى اللقاء، الذي عقده مؤخرا مع «توماسو رودريغيز»، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، والذي تم خلاله مناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة عملائها بمصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة في المنطقة.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه فيما يتعلق بالطرح الأول للتجمعات التنموية، الذي تم الإعلان عنه خلال شهر أكتوبر الماضي، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فقد تلقت الهيئة 2821 طلبا لحجز هذه التجمعات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية للطلبات المقدمة.

وفي الوقت نفسه، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب مشروعات المناطق الاستثمارية الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد هذه المشروعات بلغ 10 مشروعات برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه، توفر 2950 فرصة عمل.

كما تمت الموافقة المبدئية على 10 مشروعات جديدة وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة خلال نفس الشهرين، برؤوس أموال بلغت قيمتها 50 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 148 مليون دولار، توفر 467 فرصة عمل، إلى جانب 5 مشروعات أخرى قامت بالتوسع في رؤوس أموالها بقيمة 10.6 مليون دولار، إضافة إلى 12 مشروعا شهدت توسعات في التكاليف الاستثمارية بقيمة 111.4 مليون دولار.

وفي نهاية اللقاء، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بعض المشروعات الاستثمارية لمجموعة من الشباب، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء معهم خلال الفترة المقبلة.