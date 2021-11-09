إحالة أحد المتعدين للنيابة لتعديه على 15 فدان بالمنطقة الصناعية في أسوان

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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، إحالة أحد أصحاب التعديات للنيابة العسكرية بعد قيامه بالتعدي على مساحة من الأرض تصل لحوالي 15 فدان شرق المنطقة الصناعية بالعلاقي.

وشدد محافظ أسوان في جولة مفاجئة بمنطقة الشلال، وداخل حى المحمودية السكنى، وبعض الشوارع الداخلية، على مسؤولي المحليات اتخاذ الإجراءات الرادعة دون أي تهاون أو تقصير لمواجهة أي تعديات، والعمل على سرعة إزالتها أولاً بأول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة مع المتعدين.