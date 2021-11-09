السكة الحديد توقع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ألماني لتدريب العاملين

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شهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة التفاهم بين السكة الحديد وتحالف مصرى ألمانى يضم أكاديمية السويدي وDB لسكك الحديد الألمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع السكك الحديد المصرية، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رفع كفاءة وجودة خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسلامتها، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج متخصصة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع السكك الحديد المصرية ومن خلال توفير خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم للهيئة وجميع الشركات التابعة لها.

قال المهندس مصطفى مكارم، رئيس هيئة السكة الحديد: «أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي ضمن خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لمواصلة واستكمال منطومة التطوير والإصلاح للسكك الحديدية، ورفع جودة وقدرة العاملين بالهيئة واكسابهم المهارات والتدريب اللازم من أجل تحسين خدمات السكك الحديدية المصرية وكفاءتها وسلامتها بصفة عامة».

وقالت حنان الريحاني- الأمين العام لأكاديمية السويدي، إن مذكرة التفاهم ستفعل من خلال عدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها العمل على رصد الاحتياجات الضرورية لرفع كفاءة مركز التدريب التابع لسكك حديد مصر فيما يتضمن المناهج التدريبية، المدربين وورش التدريب مع وضع خطة زمنية للتنفيذ، أما المرحلة الثانية فسوف يتم العمل فيها على تطوير المناهج، توفير التدريبات، تدريب المدربين، ورفع مستوى ورش التدريب بمركز التدريب التابع لهيئة السكك الحديدية».

