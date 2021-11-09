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رسميًا.. اتحاد الطائرة يعتمد الشمرلي وهويدا مندي في قائمة المرشحين (مستندات)

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رسميًا.. اتحاد الطائرة يعتمد الشمرلي وهويدا مندي في قائمة المرشحين (مستندات) رسميًا.. اتحاد الطائرة يعتمد الشمرلي وهويدا مندي في قائمة المرشحين (مستندات)

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اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة رسميا برئاسة اللجنةالمعينة الموقتة برئاسة سامح حمدي اسماء الثنائي شريف الشمرليالمرشح علي منصب رئاسة الاتحاد والدكتورة هويدا مندى المرشحة لعضومجلس الادارة في القائمة النهائية والرسمية للانتخابات المقبلة

وقام مجلس ادارة الاتحاد الموقت بارسال الكشف النهائي والرسمي لجميع الاندية والهيئات التابعة للاتحاد والبالغ عددها ما يقرب من ٥٢ناد والذين قاموا بتحديد المندوبين الذين سيتواجدون في العملية الانتخابية للادلاء باصواتهم واختيار مجلس ادارة جديد

وحصلت المصري اليوم علي صورة من الخطاب الرسمي الذي تم ارساله لاعضاء الجمعية العمومية والذي تنشره المصري اليوم

اتحاد الكرة الطائرة اعاد هويدا مندي والشمرلي لقائمة الانتخابات

وسادت حالة من الراحة والاطمئنان بين اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بعد عودة الحق لاصحابه وعودة هويدا مندي وشريف الشمرليلقائمة المرشحين بعدما اثبت القضاء للمصري ومركز التسوية عدم وجود اي موانع امامهم ومنحهم احكام واجبة النفاذ لتمكينهما من خوضالانتخابات

واستقبلت هويدا مندي قرار اعتماد اسمها ومعها شريف الشمرلي بفرحة واكدت ان ثقتها لم تهتز لحظة في خوضها ماراثون الانتخاباتوثقتها في اعضاء الجمعية العمومية

المصرى اليوم

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