أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"يلو" تُطلق فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

Print
شاركت فيها الأندية والمسؤولون في فروع وزارة الرياضة بمختلف المناطق

ابتهاجاً بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية ؛ احتفلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو"، الراعي الرسمي لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بإقامة فعاليات احتفالية في الملاعب المستضيفة لمباريات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقد اشتملت الاحتفالات على العرضة السعودية وفعاليات شاركت فيها الأندية والمسؤولون في فروع وزارة الرياضة بمختلف المناطق.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق لحلول النقل ناصر القحطاني، الوطن بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة؛ وهي النقطة الفارقة في تاريخ مملكتنا الحديثة التي شهدت عصر التغيير والبناء والازدهار بفضل رؤية 2030 التي انطلقت في هذا العهد الزاهر، بمتابعة وعناية من سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأصبحت نموذجاً في بناء الأوطان يقتدي به العالم بأسره.

وقال "القحطاني": من منطلق رعاية شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ قمنا بالتنسيق مع رابطة الدوري بإقامة احتفاليات بهذه المناسبة السعيدة في ملاعب الدوري أثناء مباريات الجولة العاشرة، وسط تفاعل من اللاعبين والجماهير يعكس الحب والمكانة الرفيعة التي يتربع عليها خادم الحرمين الشريفين في قلوب أبناء شعبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021

"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي