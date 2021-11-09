برعاية أمير حائل.. الطائي يوقع عقد شراكة مجتمعية مع "رفاق"

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تفعيلاً لدور النادي الاجتماعي

برعاية كريمة من قبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وقع نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيسه تركي الضبعان، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية رعاية الأيتام في منطقة حائل "رفاق"، في مقر إمارة منطقة حائل.

ومثل الطائي في التوقيع نائب رئيس النادي زبن الصادر، فيما مثل الجمعية نائب رئيس مجلس الجمعية عبدالله الحماد.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتحسين جودة العمل والتطوير المؤسسي، وشملت تسجيل إتاحة المنشآت الرياضية للأيتام والمساعدة على تأهيلهم ضمن نشاطات الجمعية المختلفة، واستقطاب المتميزين منهم في الألعاب الرياضية، إضافة إلى عدد من الخدمات التسويقية للجمعية في مناشط النادي والشاشات الدعائية ومنصات التواصل الاجتماعي.