أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية أمير حائل.. الطائي يوقع عقد شراكة مجتمعية مع "رفاق"

Print
تفعيلاً لدور النادي الاجتماعي

برعاية أمير حائل.. الطائي يوقع عقد شراكة مجتمعية مع

برعاية كريمة من قبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وقع نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيسه تركي الضبعان، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية رعاية الأيتام في منطقة حائل "رفاق"، في مقر إمارة منطقة حائل.

ومثل الطائي في التوقيع نائب رئيس النادي زبن الصادر، فيما مثل الجمعية نائب رئيس مجلس الجمعية عبدالله الحماد.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتحسين جودة العمل والتطوير المؤسسي، وشملت تسجيل إتاحة المنشآت الرياضية للأيتام والمساعدة على تأهيلهم ضمن نشاطات الجمعية المختلفة، واستقطاب المتميزين منهم في الألعاب الرياضية، إضافة إلى عدد من الخدمات التسويقية للجمعية في مناشط النادي والشاشات الدعائية ومنصات التواصل الاجتماعي.

برعاية أمير حائل.. الطائي يوقع عقد شراكة مجتمعية مع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي