أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة

Print
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 93.35 نقطة ليقفل عند مستوى 11753.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، ومعادن، ومكة، واليمامة للحديد، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، عناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والبلاد، وكهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والبلاد، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 582.93 نقطة ليقفل عند مستوى 24803.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 2997 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021

"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي