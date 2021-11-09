أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شخص عاري الصدر يهاجم المارة في أوسلو بسكين.. والشرطة النرويجية ترديه قتيلًا

Print
شخص عاري الصدر يهاجم المارة في أوسلو بسكين.. والشرطة النرويجية ترديه قتيلًا شخص عاري الصدر يهاجم المارة في أوسلو بسكين.. والشرطة النرويجية ترديه قتيلًا
إصابة شرطي بجروح أثناء محاولة اعتقاله

شخص عاري الصدر يهاجم المارة في أوسلو بسكين.. والشرطة النرويجية ترديه قتيلًا

قتلت الشرطة النرويجية شخصاً كان يحمل سكينًا، وهدد عدة أشخاص، اليوم "الثلاثاء" في وسط أوسلو، قبل مهاجمة سيارة شرطة كانت تقوم بدورية في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة في مؤتمر صحفي أن شرطياً أصيب بجروح أثناء محاولته اعتقال المهاجم في حي بيسليت بالعاصمة أوسلو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هوية المهاجم أو دوافعه؛ وفقاً لـ"يورو نيوز".

من ناحيته قال مفتش الشرطة ايجيل يورغن بريكي، للصحفيين: "نحن لا نستبعد أي دوافع لكن لا يوجد شيء في هذه المرحلة يشير إلى أن هذا الهجوم يحمل دوافع إرهابية".

من جانبها ذكرت صحيفة "في جي"، أن الرجل من جنسية روسية في الثلاثينيات من عمره، وقد خضع لحكم الرعاية النفسية في ديسمبر- 2020 بعد طعنه رجلاً في أوسلو في العام 2019.

وأظهرت اللقطات التي نشرها شهود على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام النرويجية المشتبه به عاري الصدر، وهو يحمل سكينًا كبيرًا على الرصيف خارج متجر.

منطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي