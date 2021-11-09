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«أمراض النباتات»: برنامج تدريبي للاستخدام الأمثل للمبيدات على القطاع الزراعي

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«أمراض النباتات»: برنامج تدريبي للاستخدام الأمثل للمبيدات على القطاع الزراعي «أمراض النباتات»: برنامج تدريبي للاستخدام الأمثل للمبيدات على القطاع الزراعي

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ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبي بعنوان «المبيدات ما لها وما عليها» بالمعهد خلال الفترة بين 17 نوفمبر الحالي وحتى 23 نوفمبر، بهدف التدريب على الاستخدام المسؤول للمبيدات لمكافحة الآفات الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، في بيان، الثلاثاء، إن البرنامج سوف يتناول تقسيم المبيدات وميكانيكية فعلها داخل خلية الفطر والمبيدات الحشرية وميكانيكية تأثيرها على الحشرة والاستخدام الامن والأمثل للمبيدات وتقدير متبقيات المبيدات في الغذاء والتحديات والحلول المقترحة.

وأضاف «خليل»، أن البرنامج التدريبي يتناول أيضًا آلية اختيارية مبيدات الحشائش وتحديد والكشف عن سمية المبيدات على الثدييات والتطبيقات الحديثة للنانو تكنولوجي في مجال مكافحة الامراض النباتية والمبيدات النيماتوديه والمحاذير الواجب مراعاتها عند خلط المبيدات وطريقة تحضير التركيزات المختلفه للمبيد داخل المعمل في البيئات الصناعية.

ووفقا لمدير معهد أمراض النباتات، يستهدف البرنامج تدريب 30 متدرب من الهيئة البحثية بمعهد بحوث امراض النباتات للنهوض بالزراعة المصرية وزيادة الإنتاجية للمحاصيل كمًا ونوعًا مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا رفع كفاءة الباحثين مع التركيز على الجانب التطبيقي للبحوث على المستوى الحقلي مع تكثيف الجهود البحثية على عوامل نجاح البحوث في حل المشاكل التي تواجه الزراعة المصرية.

المصرى اليوم

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