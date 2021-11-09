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محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي منشأة أبو عمر وصان الحجر

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محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي منشأة أبو عمر وصان الحجر محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي منشأة أبو عمر وصان الحجر

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي منشأة أبوعمر وصان الحجر القبلية، بعد تعديلهما عقب موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وطبقًا للإشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضبط وحوكمة العمران.

أوضح المحافظ أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توفير الخدمات العامة والمسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة ،من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مؤكدا أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال المقبلة، لكي ينعموا بحياة كريمة خالية من التكدسات والعشوائيات وإعادة الطابع الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، أنه تم البدء في إعتماد المخططات الإستراتيجية للمدن بداية من صدور قانون البناء الموحد عام 2008 م ،حيث بدأت بمركز الزقازيق عام 2009 م، واليوم تنتهي بمدينتي صان القبلية ومنشأة ابو عمر، مشيرة إلى أنه تم ترسيم الحدود للمدينتين وفصلهما عن مركز الحسينية بعد أن كانتا تتبعان له سابقاً.

أضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن إعتماد المخطط الإستراتيجي يتيح للمواطن سهولة إستخراج تراخيص البناء في ظل قانون البناء الموحد 119 لسنه 2008 م، لافتة إلى أن النسيج العمراني في المدينة يختلف عن القرية من حيث تحديد المناطق السكنية والصناعية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعين الإستثماري والخدمي ،إلى جانب مشروعات البنيه الأساسية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصرى اليوم

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