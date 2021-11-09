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«صحة النواب» توافق نهائيًا على «مواجهة الأوبئة».. وتحيله للجلسة العامة

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«صحة النواب» توافق نهائيًا على «مواجهة الأوبئة».. وتحيله للجلسة العامة «صحة النواب» توافق نهائيًا على «مواجهة الأوبئة».. وتحيله للجلسة العامة

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وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من ، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثل عن وزارة الصحة، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

ووفقا للنص الجديد تضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.

المصرى اليوم

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