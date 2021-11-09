أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مبني الإدارة التعليمية في أبو كبير

Print
بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مبني الإدارة التعليمية في أبو كبير بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مبني الإدارة التعليمية في أبو كبير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مبنى إدارة أبوكبير التعليمية الجديد ،والمُقام على مساحة 1522 متر ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 10 مليون و92 ألف جنيه، وذلك للمساهمة في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة، وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية،والمهندس حمدي نصر رئيس مدينة أبوكبير، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الإدارة التعليمية، والتي تضم «صالة خدمة المواطنين – التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام- الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة متعددة الأغراض – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس- غرف رؤساء الأقسام – مخازن ومشتريات – المعامل والوسائل التعليمية – أمن ومراقبة – شؤون طلبه – مصلى ......».

هنأ المحافظ العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة إفتتاح المبني الجديد، مطالباً بحسن إستقبال المترددين على المبني وتقديم أفضل الخدمات لهم.

قدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ الشرقية، لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبني الجديد، ودعمه الدائم والمستمر لللإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة العمل المناسبه للعاملين بقطاع التربية والتعليم.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية، لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه، بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل الجديدة التي نحلم بها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب