بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مبني الإدارة التعليمية في أبو كبير

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افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مبنى إدارة أبوكبير التعليمية الجديد ،والمُقام على مساحة 1522 متر ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 10 مليون و92 ألف جنيه، وذلك للمساهمة في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة، وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية،والمهندس حمدي نصر رئيس مدينة أبوكبير، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الإدارة التعليمية، والتي تضم «صالة خدمة المواطنين – التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام- الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة متعددة الأغراض – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس- غرف رؤساء الأقسام – مخازن ومشتريات – المعامل والوسائل التعليمية – أمن ومراقبة – شؤون طلبه – مصلى ......».

هنأ المحافظ العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة إفتتاح المبني الجديد، مطالباً بحسن إستقبال المترددين على المبني وتقديم أفضل الخدمات لهم.

قدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ الشرقية، لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبني الجديد، ودعمه الدائم والمستمر لللإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة العمل المناسبه للعاملين بقطاع التربية والتعليم.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية، لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه، بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.