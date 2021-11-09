التقديم الآن والمقابلة فورية.. وظائف خالية بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف بشركة نون ايام الثلاثاء 9 نوفمبر والاربعاء 10 نوفمبر والخميس 11 نوفمبر من الساعه 11ص لـ ساعه 3م.

للوظائف التالية:

1- امين مخزن ( بدون خبره)

المتطلبات: (خريجين فقط- ذكور – القدره على العمل في شيفتات متغيره – جيد في اللغه الانجليزية – مكان العمل العاشر أو اكتوبر)

2- Team Leader خبره من 3 ل 5 سنوات متاح في العاشر من رمضان فقط

3- Supervisor خبره اكثر من 5 سنوات متاح في العاشر من رمضان فقط

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اماكن العمل: مخازن العاشر من رمضان وابورواش 6 اكتوبر

مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتبات مجزية

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

يوجد خطوط مواصلات

خطوط فرع ابو رواش: دائري – معادي – قويسنا – اكتوبر – قناطر الخيرية

خطوط فرع العاشر: بلبيس -عاشر من رمضان- زقازيق- دائري

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متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط

• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية

• موقف محدد التجنيد

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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

للتقديم يرجى الحضور مباشرة على العنوان التالى:

عنوان العاشر: طريق العاشر من رمضان بجوار مجمع LG مبني Plot No 1، 7A دخل مخازن DB Schenker بPyramids Industrial Park

Location: noon E commerce mega facility: اضغط هنا

عنوان ابو رواش: مخازن نون- بجوار غبور- ابو رواش ٦ اكتوبر خلف داندي مول

Location: noon CFC Egypt: اضغط هنا

لاي استفسار التواصل عن الواتس اب فقط: 01091863332

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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2- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب(الادارة العامة للمشروعات)بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

اليوم التوظيفي يوم الاحد 14 نوفمبر لمجموعة عرفه جروب للملابس الجاهزة في الوظائف الاتية:

1- نائب مدير فرع (يشترط الخبره )

2- مشرف قسم ملابس(يشترط الخبره ).

3- كاشير (مؤهل عالي)

4- بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط)

5- منسق عرض (VM)( يشترط الخبره )

6- مدخل بيانات( شباب فقط).

7- امن(شباب فقط)

8- عمال نظافه .(ذكور واناث).

9- ترزي .

10- سائقيين رخصة (2-3) ( يوجد سكن ووجبات بالمخازن في العبور )

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مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة (مدينه نصر ومصر الجديده والتجمع ووسط البلد والهرم واكتوبر والمهندسين ومول مصر والمعادي )

- السائقيين العبور

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الشروط المشتركة:

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

- يشترط التفرغ لان العمل شيفتات حتي 10م .

-جميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ والخبرة

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المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة + العمولة على المبيعات .

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

-حافز على المبيعات + خصم على المنتجات + كورسات

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يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

المكان: 2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه الدور الرابع امام محل نظارات فؤاد صبحي الدور الرابع

الميعاد: الاحد 14 نوفمبر من الساعة10 ص إلى 4 عصرا.

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل على

تليفون: 01067710054

واتساب: 01067095558

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3- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

يونيون كوريير لخدمات البريد السريع يطلب للتعين:

1- مراسلين دعم بنوك

استلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك من وإلى الشركة

2-مراسلين بنوك

استلام وتسليم الكروت الخاصة بالبنوك من وإلى الشركة

3- سائق (يحمل رخصه 3-2-1)

سائق سيارة دبابة صندوق مغلق- استلام وتسليم الشحنات الخاصة بالبنوك من وإلى فروع الشركة

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مكان العمل: القاهره الكبري

الشروط:

- موهل متوسط-فوق متوسط-عالي (لا يشترط موهل للسائق)

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 45 سنة

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الحقوق

-الرواتب

مراسل الدعم 2500

مراسل 1500+1500 بدل

السائق 3500 إلى 4000

- وقت اضافى- تأمينات إجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- ترقيات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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4- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

سبينس هايبر ماركت يطلب للتعيين:

1- مراقبي كاميرات

2-افراد امن

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مكان العمل: فرع اكتوبر

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الشروط:

- مؤهلات متوسطة- فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق

- المرتب مجزية حسب كل وظيفه

- 8 ساعات عمل

- تأمينات اجتماعيه وطبيه

-حافز شهرى في حال تحقيق تارجت البيع-تدريبات مستمرة- فرص للترقى

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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5- سكاى ايجيبت للترفية تطلب للتعيين:

باريستا

مكان العمل: مول مصر

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الشروط:

- مؤهل عالي وطلبة بشرط التفرغ

-ذكور واناث

- يفضل خبرة في مجال المطاعم والكافيهات

-لدية مهارات بيع وخدمه عملاء

- حد اقصى للسن 28 سنة

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الحقوق

- المرتب الاجمالي 2800 اساسي + 760 بدل انتقال

- 9 ساعات عمل

-يوم اجازه

- تأمينات طبية واجتماعيه

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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6- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة امريكانا (مطاعم كنتاكي- مطاعم ومبي- هارديز- كرسبي كريم)

على الوظائف التالية

#عضو_فريق

مهام الوظيفه (العمل على جميع محطات التشغيل داخل المطعم)

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مكان العمل: التجمع بالقاهره(مغتربين من المنوفية)

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الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن اعداديه ومتوسط وعالي و#طلبة

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمزايا:

- مرتب للدائم من 2300 إلى 2800 اساسى على حسب المقابله

( للطلبه المرتب من 1650 إلى 2000 على حسب المقابله )

+ من 300 إلى 500 بدل

- مواصلات من السكن للمطعم ومن المطعم على السكن + وجبه + حافز شهري + سكن واقامه على حساب الشركه

- العمل 9 ساعات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

العنوان: مطعم كنتاكي بشبين الكوم شارع الاستاد محافظه المنوفيه

الميعاد: الخميس 11 نوفمبر من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل واتساب على: 01000018172- 01289410513

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7- يعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بمجموعة أورجانو للأعلاف بمدينة 6 أكتوبر للوظائف التالية:

1- سائقي جامبو (رخصة أولي أو ثانية- يجيد القراءة والكتابة- السن من 27 إلى 40 سنة- يوجد تأمين اجتماعي وطبي- الراتب 3750 جنيه + 400 جنيه حوافز- بدل سكن للمغتربين)

2- مندوبين مبيعات (بداية من مؤهل متوسط- يوجد تأمين اجتماعي وطبي- الراتب 3100 جنيه- عمولة)

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الحضور لمقر الجهاز يومياُ من الاحد للخميس من الساعة 10 إلى 2 عصراً

العنوان: 300 ميدان الجيزة- عمارة النبراوي- الدور الثاني- ت: 35720825- 35711198

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8- يعلن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر عن طلب شغل وظيفة ( مدير تنفيذي- مدير مالي).

اولا: شروط شغل وظيفة المدير التنفيذى.

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى مناسب ولا يقل سنه عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة وقت التقديم.

2- أن يكون مصرى الجنسية حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية أو جنائية أو جنحة ​ بعقوبة مقيدة للحرية مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية باسم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، حال القبول.

3- لم يسبق فصله من أي جهة عمل أو زوال عضويته في أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الشبابية والرياضية.

4- الإلمام بأوجه أنشطة الهيئة والقوانين المنظمة لها.

5- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

6- خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل الشبابى والرياضى.

7- تقديم تصور بمقترح للنهوض بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

8- تقديم تصور مقترح بخطة سنوية للاتحاد.

ثانيا: شروط شغل وظيفة المدير المالى :

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله ولا يقل سنه عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة وقت التقديم.

2- أن يكون مصـرى الجنسية حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية أو جنائية أو جنحة ​ بعقوبة مقيدة للحرية مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية باسم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، حال القبول.

3- لم يسبق فصله من أي جهة عمل أو زوال عضويته فـى أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الشبابية والرياضية.

4- الإلمام بأوجه أنشطة الهيئة والقوانين المنظمة لها .

5- إجادة التعامل مع الحاسب الالى.

6- خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

7- تقديم خطة بميكنة المستندات المالية ووضع مقترح وتصور بإدارة واستثمار اصول وموارد الاتحاد.

على من يرغب إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد :

EYCU-2020@outlook.com

وذلك حتي 11/11/2021

على أن تعقد المقابلات الشخصية بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة- القاهرة خلال المدة من 21 نوفمبر حتى 25 نوفمبر2021 .

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9- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لمطاعم

بافلو برجر

على الوظائف التالية

1-خدمه عملاء (متلقي طلبات) الاداره مدينه نصر

2-مساعد مدير فرع

3-عضو فريق

مكان العمل: فروع التجمع الخامس- الداون تاون -الشروق -مدينتي- الحصرى

الشروط المشتركة:

- جميع الموهلات

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمزايا:

- مرتب عضو الفريق 3000

-مرتب خدمه العملاء 2490

-مرتب مساعد المدير 6500

- بدل انتقال+وجبة+سكن للمغتربين

- العمل 9 ساعات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

العنوان: ٦٠ش عبدالله العربي الحى السابع مدينه نصر امام مطعم ابو رامي

الميعاد: الخميس 11 نوفمبر من الساعة 10 إلى 5م

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل

٠١١١٤٤٠٠٥١٨

٠١١٤٠٤٤١٤٥٦

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10- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

RIV للاقمشة المستوردة يطلب للتعين:

1-عامل مخازن

يحمل ويفرغ المنتجات للشاحنات.

ينطف ويصون منقطة العمل.

يقوم بترتيب البضاعة في المخزن ووضع الأكواد بها.

2- طيار دليفري

توصيل البضاعة من فروع جسر السويس وبعضها ومخازن جسر السويس وبعضها والعكس بالدراجة النارية

مكان العمل: جسر السويس- شبرا الخيمه

الشروط:

- لا يشترط موهل

- ذكور

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد أقصى للسن 40 سنة

-امتلاك رخصة قياده للدليفري

الحقوق

-الراتب من 2500 إلى 3500

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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