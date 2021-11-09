سلافة معمار وعابد فهد يجتمعان في مسلسل «بيروت 303» لرمضان 2022

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أكد المنتج صادق الصباح، بدء التحضيرات الخاصة بمسلسل «بيروت 303»، المقرر أن ينافس به ضمن الدراما التلفزيونية في المارثون الرمضانية 2022، مشيرًا إلى أنه بطولة كل من الفنان الكبيرعابد فهد، والفنانة سلافة معمار، والفنان معتصم النهار، اخراج ايلي سمعان، تأليف بلال شحادات.

و أضاف «الصباح» أنه يحضّر لمسلسل لبناني تحت عنوان «من إلى»، بطولة فاليري أبوشقرة، ملكة جمال لبنان السابقة، وهو من اخراج التونسي مجدي السميري.

يُذكر أن «عابد» عرض له مؤخرًا مسلسل «350 غرام»، تأليف ناديا الأحمر، واخراج محمد لطفي وعرض ضمن المائدة الرمضانية في 2021.