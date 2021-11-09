عاجل من الأرصاد عن حالة طقس الأربعاء (تفاصيل)

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ليومي الثلاثاء والأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

الطقس غدا

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ظهور شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 7/5 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

تنشر بوابة «المصري اليوم» حالة الطقس ودرجات الحرارة لبعض المدن

حالة الطقس ودرجة الحرارة

درجات الحرارة العظمي والصغرى اليوم كما يلي:

الطقس ودرجة الحرارة في طنطا 29-19 درجة.

الطقس ودرجة الحرارة في شبين الكوم 30-20 درجة.

الطقس ودرجة الحرارة في دمنهور 28-19 درجة.

الطقس ودرجة الحرارة في بلطيم 28-20 درجة.

الطقس ودرجة الحرارة في مطروح 24-18 درجة.

الطقس ودرجة الحرارة في بورسعيد 27-22 درجة.

درجة الحرارة والطقس في دمياط 28-21 درجة.

درجة الحرارة والطقس في الزقازيق 30-20 درجة.

درجة الحرارة والطقس في المنصورة 29-19 درجة.

درجة الحرارة والطقس في السويس 29-20 درجة.

درجة الحرارة والطقس في شرم الشيخ 31-22 درجة.

حالة الطقس ودرجة الحرارة في الغردقة 30-20 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في أسيوط 31-16 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في سوهاج 32-17 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في قنا 34-18 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأقصر 34-19 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في أسوان 35-20 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الوادي الجديد 34-15 درجة.

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحًا وتكون كثيفة أحياناً، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري.

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري غدًا بدرجتين وتكون العظمي 28 والصغرى 19 درجة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد درجة لتكون 30-17، وتنخفض درجتين في جنوب الصعيد لتصل إلى 33-21 درجة.

وتكون الحرارة في السواحل الشمالية 27-20، وفى جنوب سيناء 30-23.

حالة الطقس شابورة كثيفة - صورة أرشيفية

نصائح من الأرصاد عن أحوال الطقس الأيام القادمة

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترة الليل وفى الصباح الباكر.

وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.

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