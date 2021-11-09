«ريكون أفريكا» تبدأ الحفر في حوض «كافانجو» العام المقبل

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تبدأ شركة «ريكون أفريكا»الكندية لاستكشافات النفط والغاز برنامجا لحفر عدة آبار في حوض «كافانجو» في الربع الأول من عام 2022 وتبحث عن شركاء لتطوير حقول في المنطقة التي تمتد على أجزاء من ناميبيا وبوتسوانا، حسبما أعلن مؤسس الشركة، كريج ستاينكي، في دبي الثلاثاء.

وقال «ستاينكي» في مؤتمر، الثلاثاء، إن «تحليل البيانات بداية من المرحلة الأولى للمسح السيزمي سيشكل الأساس لبرنامج الحفر متعدد الآبار»، مضيفا أن شركته ستساعد في الحفاظ على الحياة البرية في المنطقة التي «دمرها» الصيد الجائر.

وأضاف أن «ريكون أفريكا» وظّفت مسؤولا للإشراف على متنزه للحياة البرية في ناميبيا، كما شكلت فريقا لعمل مسح لمعرفة الأنواع المتبقية.