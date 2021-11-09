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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

حضر المقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وحضر من الجانب الأردني الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ونايف الفايز، وزير السياحة والآثار، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، ومصطفى خليفة، مدير مكتب ولي العهد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

من جانبه؛ نقل ولي العهد الأردني تحيات جلالة ملك الأردن لأخيه الرئيس، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيدًا في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغير والمتوسطة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك استعراض تجربة البلدين الشقيقين في مجال تمكين المرأة والشباب، وبحث سبل تبادل الخبرات في هذا الشأن، حيث أشاد الرئيس في هذا الإطار بمشاركة العهد الأردني في عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكداً حرص مصر على تعزيز هذا المحفل الهام لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصري للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسؤولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربي والأجنبي وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، خاصةً مع ما تشكله هذه الآليـة مـن فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مؤخراً، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته في حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، بقصر الاتحادية