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كشفت وثيقة نشرتها شركة قطر للطاقة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، عن أن الشركة رفعت أسعار البيع الرسمية لخاميها البحري والبري في ديسمبر.

ويأتي هذا التحرك القطري بعد أن رفعت «أرامكو» السعودية المملوكة للدولة الأسبوع الماضي أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر للعملاء في آسيا، مما يشير إلى أن الطلب سيظل قويا في الوقت الذي تتقلص فيه الإمدادات.

وتحدد سعر الخام البحري القطري عند علاوة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي فيما تحدد سعر خام قطر البري عند علاوة 2.55 دولار للبرميل فوق نفس المعيار القياسي.