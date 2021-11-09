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قبل مواجهة السعودي مدرب أستراليا يُعلنها: الجماهير تساندنا في كسب "الأخضر"

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قبل مواجهة المنتخب السعودي مدرب أستراليا يُعلنها: الجماهير تساندنا في كسب "الأخضر" قبل مواجهة السعودي مدرب أستراليا يُعلنها: الجماهير تساندنا في كسب "الأخضر"

قبل مواجهة المنتخب السعودي مدرب أستراليا يُعلنها: الجماهير تساندنا في كسب

قال مدرب الأسترالي الأول لكرة القدم جراهام أرنولد إنه سيسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور أمام المنتخب السعودي؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، حينما يلتقي المنتخبان، الخميس المقبل، لحساب التصفيات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2022 (الجولة الخامسة).

وأضاف مدرب أستراليا "أرنولد" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "المنتخب السعودي يتمتع بمسيرة طيبة، لكنه استفاد من خوض 7 من 8 مباريات على أرضه، بينما لعبنا 11 مباراة من 12 مواجهة خارج الديار، جماهيرنا ستمنحنا الحماس والطاقة، رغم التأثير الضعيف نسبياً من الناحية الخططية، لكن الجماهير ستمنحنا طاقة كبيرة وستكون إضافة هائلة".

ويسعى "الأخضر" السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لتوسيع الفارق، والذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بعد 4 مباريات، الفارق في صدارة المجموعة الثانية إلى 6 نقاط حال الفوز في ملعب ويسترن سيدني.

ويأتي منتخب أستراليا المركز الثاني حالياً في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، متأخراً بثلاث نقاط عن ، بينما تملك عمان واليابان ست نقاط لكل منهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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