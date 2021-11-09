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وزير المالية: «الفاتورة الإلكترونية» كشفت أكثر من 3 آلاف حالة تهرب.. وحصلنا فروق ٤ مليارات جنيه

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وزير المالية: «الفاتورة الإلكترونية» كشفت أكثر من 3 آلاف حالة تهرب.. وحصلنا فروق ٤ مليارات جنيه وزير المالية: «الفاتورة الإلكترونية» كشفت أكثر من 3 آلاف حالة تهرب.. وحصلنا فروق ٤ مليارات جنيه

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أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتى الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وقال «معيط» خلال لقائه أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، إنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات وقد تجلى ذلك خلال أزمة «كورونا»، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضى قدمًا في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ في العام المالى الماضى رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.

وأضاف أن « استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل»، لافتًا إلى أن «منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت في كشف أكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه».

المصرى اليوم

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