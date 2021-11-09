إكوينور: «الوقت ينفد» أمام تحقيق نقلة الطاقة

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قال مسؤول تنفيذي بارز بشركة «إكوينور» النفطية النرويجية، الثلاثاء إن «الوقت ينفد» أمام تحويل مصادر الطاقة بعيدًا عن النفط والغاز.

وقال بول مكافرتي، نائب رئيس إكوينور لأفريقيا، في مؤتمر أسبوع النفط الأفريقي، في دبي «إذا لم نتحرك سنكون من الخاسرين».

وقال كيث هيل، الرئيس التنفيذي لشركة نفط أفريقيا، إن التحول سيكون عملية «قد تستغرق نحو 30 عاما» وليس خمس أو عشر سنوات. وأضاف أنه يتعين على الدول الأفريقية إبقاء تركيزها منصب على تأمين الطاقة لشعوبها في القارة المسؤولة عن 2% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكريون العالمية.