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«عمل إرهابي جبان».. بابا الفاتيكان يُدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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«عمل إرهابي جبان».. بابا الفاتيكان يُدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي «عمل إرهابي جبان».. بابا الفاتيكان يُدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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أدان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الهجوم الذي وقع بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفه بأنه «عمل إرهابي جبان».

ونشر الفاتيكان، الثلاثاء، نص برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، والتي تم إرسالها إلى رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وأكد البابا فرنسيس قربه بالصلاة من رئيس الوزراء وعائلته والجرحى عقب الهجوم على مقر إقامته.

وأضافت البرقية أن «الأب الأقدس وإذ يدين هذا الفعل الإرهابي الجبان يعرب مرة أخرى عن ثقته بأن شعب العراق سيواصل ببركة الله السير بحكمة وقوة على درب السلام عبر الحوار والتضامن الأخوي».

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون ومصادر من جماعات مسلحة في بغداد إن «الهجوم نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران، وذلك بعد أسابيع من هزيمة جماعات موالية لإيران في انتخابات تقول إنها مزورة».

ونجا «الكاظمي» من الهجوم الذي شنته 3 طائرات مُسيّرة كانت محملة بمتفجرات على منزله في العاصمة بغداد، الأحد الماضي، حيث أصيب عدد من حرسه الشخصي في الهجوم.

المصرى اليوم

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