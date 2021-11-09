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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بمقر رئاسة الجامعة، اليوم الثلاثاء، أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك بعد مشاركتها وتكريمها في الملتقى الأول لطلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية والتي استضافته جامعة القاهرة تحت شعار "معًا بالعلم والعمل"، برئاسة الدكتور أحمد محمد دراج منسق الأسرة، يأتي ذلك تدعيما لدور الأنشطة الطلابية وإيمانا بأهميتها القصوى.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أهمية الأسر الطلابية ودورهم في تنظيم الأنشطة التي تساهم في غرس روح الولاء والانتماء، بجانب دورها التربوى والمساهمة الفعالة في اكتساب العديد من المهارات، وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم في ظل رؤية وتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتقدم الدكتور أحمد محمد دراج منسق الأسرة بالشكر والتقدير إلى الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة والنواب على دعمهم المستمر للأسرة والأنشطة الطلابية.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ