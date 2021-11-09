«الجامعة العربية»: ملتزمون بدعم الأونروا والتنسيق معها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الجامعة العربية دعمها ومساندتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» وتفعيل وتطوير قنوات العمل المشترك والتنسيق معها، كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واشارت الجامعة، خلال الاجتماع الحادي والثلاثين لمسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورة انعقاده الـ 85، إلى ان العمل على دعم الوكالة سيظل مستمرا لحين الوصول إلى حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واكد الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلى، ضرورة دعم العملية التعليمية وفضح وادانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. واضاف ان تنفيذ التوصيات من شأنه الاسهام بتحقيق تقدم بالمسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم للفلسطينيين، ما يمكنهم من الارتقاء بمؤسسات دولتهم الآتية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها وتجسيد حلم الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، والضمير العالمي الإنساني بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.