أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الجامعة العربية»: ملتزمون بدعم الأونروا والتنسيق معها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

Print
«الجامعة العربية»: ملتزمون بدعم الأونروا والتنسيق معها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين «الجامعة العربية»: ملتزمون بدعم الأونروا والتنسيق معها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الجامعة العربية دعمها ومساندتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» وتفعيل وتطوير قنوات العمل المشترك والتنسيق معها، كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واشارت الجامعة، خلال الاجتماع الحادي والثلاثين لمسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورة انعقاده الـ 85، إلى ان العمل على دعم الوكالة سيظل مستمرا لحين الوصول إلى حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واكد الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلى، ضرورة دعم العملية التعليمية وفضح وادانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. واضاف ان تنفيذ التوصيات من شأنه الاسهام بتحقيق تقدم بالمسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم للفلسطينيين، ما يمكنهم من الارتقاء بمؤسسات دولتهم الآتية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها وتجسيد حلم الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، والضمير العالمي الإنساني بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960