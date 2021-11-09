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184 راكبا على أولى الرحلات الشارتر الروسية للغردقة

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184 راكبا على أولى الرحلات الشارتر الروسية للغردقة 184 راكبا على أولى الرحلات الشارتر الروسية للغردقة

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كشفت تفاصيل الرحلة الاولي التي وصلت من في اليوم الاول لاستئناف حرحة الطيران الشارتر بعد توقف ٦ سنوات ان مطار الغردقة الدولي، اليوم استقبل أولى رحلات الطيران السياحية الشارتر القادمة من روسيا لشركة طيران Aviary وعلى متنها ١٨٤ راكبًا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. ومن المقرر ان تتوالي الرحلات في الايام المقبلة.

وشدد مسؤولو الشركة المصرية للمطارات على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين على الرحلات الشارتر الجوية الروسية ومتابعة الإستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوى الجديد مع بدء استئناف رحلات الشارتر الروسي ،واختارت الشركات السياحية 164 فندقًا، 80 منها في الغردقة و84 في شرم الشيخ للحجز للسائحين.

المصرى اليوم

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