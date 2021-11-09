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نائب يتقدم باقتراح رغبة لـ«إنشاء قناطر جديده في فرع النيل برشيد»

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نائب يتقدم باقتراح رغبة لـ«إنشاء قناطر جديده في فرع النيل برشيد» نائب يتقدم باقتراح رغبة لـ«إنشاء قناطر جديده في فرع النيل برشيد»

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تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، الثلاثاء، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن «إنشاء قناطر جديده في فرع النيل برشيد جوار مسجد ابي مندور الاثري؛ لان النيل يكون في اضيق حدوده في هذه المنطقة وهذه المسافة تبعد عن قناطر ادفينا حوالي 17 كيلو متر وبذلك ستكون هذه المسافه خزان مياه لمليارات الامتار المكعبة من المياه العذبة الصالحة للشرب التي تضيع هدرا في البحر المتوسط».

وأوضح «الجاهل» خلال طلبه أن «المسافة الآن من قناطر ادفينا وحتى مصب النيل في البحر المتوسط بفرع رشيد تبلغ 27 كيلو متر، كما أن هذه هي المياه التي تمتلئ بها مساحه النيل في هذا الجزء تكون مياه مختلطة ما بين العذبة والمالحة، ولا تصلح للاستخدام في أي شيء».

وأكد عضو مجلس النواب أن «الهدف من هذا المشروع ماهو إلا أنه سيكون ماخذ محطه مياه شرب بقرية الجديه مركز رشيد مباشره من النيل وذلك يستلزم مد خط بطول 1000 متر أي واحد كيلو متر فقط؛ لأن محطة مياه شرب قرية الجدية مأخذها من ترعة الرشيدية والتي تحتاج إلى مراحل معالجة كثيرة ومتعددة قبل ضخها للمواطنين، كما أن اثناء السدة الشتوية تكون هذه المياه في ترعة الرشيدية غير صالحة تمامًا للاستخدام الآدمي».

وأشار إلى أن «هذا المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات الدولة وتعليمات الرئيس عبدالفتاح نحو المحافظه على مياه نهر النيل العظيم وترشيد استخدام المياه ومنع الهدر منها بهذه الصورة البشعة التي ستجعل هناك فائض كبير يحل مشكلة مياه الشرب بمركز رشيد محافظة البحيرة».

المصرى اليوم

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