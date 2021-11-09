«كنت باشا في كل شيء».. بشرى تنعى الراحل أحمد خليل

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نعت الفنانة بشرى الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية، بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، معربة عن حزنها الكبير على وفاته.

ونشرت «بشرى» مجموعة صورتجمعها بالراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «خليط من الود والجدية والاحتراف، واحترام النفس والآخرين، بجانب الموهبة الكبيرة والأستاذية».

وتابعت بشرى:«رحل عنا اليوم تاركًا حزنًا كبيرًا في القلب، كواحدة من جمهوره ومعجبيه، منذ ولعي بمسلسل هوانم جاردن سيتي، وكان لي الحظ في العمل معه، ليلعب دور أبي في مسلسل يا ورد مين يشتريك».

وأضافت بشرى: «وخلال فترة التصوير شعرت فعلا بأنه الأب الناصح، الودود الحاسم الجاد، وكان خفيف الظل جدا، ومنضبطا ويعامل الجميع باحترام، الله يرحمك يا أستاذ أحمد، ويحسن إليك كنت باشا في كل شيء، وعندما نتذكرك، سوف نتذكر ما معنى أن تكون راقيا وشيكا، في السلوك والذوق.. وداعًا أحمد خليل».

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بحضور عد من الفنانين وأسرته، في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا.