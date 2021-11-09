آخر لقاء تلفزيوني.. ليلى علوي تفاجئ أحمد خليل: «لو اتقبالنا بدري أكيد كنا اتجوزنا»

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أجرى الفنان الراحل أحمد خليل آخر لقاء تليفزيوني في فبراير عام 2020، وكان لبرنامج «صاحبة السعادة»، وجميع أبطال مسلسل «حديث الصباح والمساء»، منهم ليلى علوي ودلال عبدالعزيز ومحمد نجاتي، «وتغزل» خليل «خلال اللقاء في ليلي علوي، قائلاً: «أحلى من رأت عيناي حتى اليوم، بحبها حب لا يتخيله مخلوق، وبحترمها وبحترم سلوكها وطريقة تعاملها في البلاتوه».

وتابع: «كنا نتعامل برقي شديد جدا، في يوم من الأيام وإحنا بنشتغل في جنينة الفيلا، طلبوني قولتلهم تمام بس لو سمحتوا عايز أمشي الساعة 8 عشان عندي شغل، قالولي تمام».

وأضاف الفنان، قائلًا: «أقسم بالله لقيت مدام ليلى علوي خلصت مشهد بتجري في الطرقة ووراها المساعدة بتاعتها وبتقولها يلا بسرعة عشان أحمد عنده أوردر تاني.. هي دي النجومية والرقي في التعامل، ده اللي إحنا محتاجينه دلوقتي»، وعلّقت ليلى علوي: «أقوم أبوسك؟ أعمل إيه بس؟ أنا من 20 سنة قولتلك يا أستاذ أحمد لو أنا عرفت حضرتك قبل كده بشوية كنا أكيد اتجوزنا».

مسلسل «حديث الصباح والمساء» من إنتاج 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، سوسن بدر، نيللي كريم، توفيق عبدالحميد، خالد النبوي، علا غانم، عبلة كامل، عمرو واكد، موناليزا، محمد نجاتي، أحمد زاهر، سلوى خطاب، وجمع كبير من النجوم، المسلسل موسيقى عمار الشريعي.