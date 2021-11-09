محمد النني: رحلتي بدأت مع محمد صلاح من 15 سنة (صورة)

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نشر محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، صورة تجمعه مع محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهما داخل الطائرة القادمة بهم من إنجلترا، للإنضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الاول استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا والجابون، في اطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكتب محمد النني في صورة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» مع صلاح :«رحلتنا بدأناها مع بعض من 15 سنة».

يذكر أن صلاح والنني أنضموا إلى قائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمبارتي أنجولا والجابون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف، ويقدم مستويات رائعة مع ليفربول.

وشارك محمد النني كبديل في فوز فريقه أمام واتفورد بنتيجة 1-0.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والمنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المنتخب الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.