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ضبط 445 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات

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ضبط 445 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات ضبط 445 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 166 متهمًا، و208 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 84568 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 254 قضية مخدرات بإجمالي 279 متهمًا ضُبط خلالها كميات متنوعة من مخدرات البانجو، والحشيش، والهيدرو، والهيروين والشابو، والإستروكس، وزالبودر، والفودو، والأفيون، والكوكايين، والماكس، وأقراص مخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 42 متهمًا من المتهمين الهاربين، و25 متهمًا بأعمال البلطجة، و393 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 25945 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

المصرى اليوم

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