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مقتل 5 عناصر من "حزب الله" وفصائل موالية لإيران بالضربة الإسرائيلية على سوريا

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مقتل 5 عناصر من "حزب الله" وفصائل موالية لإيران بالضربة الإسرائيلية على سوريا مقتل 5 عناصر من "حزب الله" وفصائل موالية لإيران بالضربة الإسرائيلية على سوريا

حي بي سي نيوز :- ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ظهر اليوم السبت مواقع في ريف دمشق أسفر عن مقتل 5 عناصر من "حزب الله" اللبناني وفصائل مسلحة موالية لإيران.

وتحدث المرصد عن "مقتل 5 من المليشيات التابعة لحزب الله والإيرانيين لا يعلم إذا ما كانوا سوريين أو من جنسيات غير سورية، جراء الاستهداف الإسرائيلي اليوم على منطقة شمال غرب دمشق، والذي تم بصواريخ أرض – أرض من الأراضي المحتلة".

وأضاف أن الضربة "استهدفت شحنة للسلاح والذخيرة تابعة لحزب الله والإيرانيين كانت متوجهة إلى لبنان في منطقة الديماس وقدسيا شمال غرب دمشق، ما أدى لتدميرها"، مشيرا إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

وسبق أن أعلن الجيش السوري على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة "سانا" الرسمية عن "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء القصف الإسرائيلي الذي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وشدد المصدر العسكري: "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا، قائلة إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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