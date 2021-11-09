أحمد صقر مخرج «حديث الصباح والمساء» ينعي أحمد خليل : افتقدنا إنسانا وصديقا

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حرص المخرج أحمد صقر على وداع الفنان أحمد خليل عقب تشييع جثمانه من مسجد الشيخ زايد ظهر اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقدم الفنان احمد خليل عدد من الأعمال الفنية أبرزها مع المخرج أحمد صقر مثل مسلسل «حديث الصباح والمساء» و«أوبرا عايدة»، حيث قال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»،: «فقدنا اليوم نجم كبير ومهم أثر في عالم الدراما كان إنسانا بمعني الكلمه وفنانا خلوقا وكان قيمة وقامة وافقتقدنا انسانا وصديقا».

وأضاف أحمد صقر ان قدم أخر أعماله منها «حديث الصباح والمساء» و«هوانم جاردن سيتي» و«من الذي لايحب فاطمة»، الله يرحمه ويحسن اليه وكان فنانا خير وكان الجميع يحبه.

ورحل الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وشُيعت جنازته من الساحة الخارجية لمسجد الشرطة.