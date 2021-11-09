تأسيس شركة مصرية متخصصة في صيانة ومد الكابلات البحرية لخدمة الشرق الأوسط

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أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المُمثلة في شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة بنية لتأسيس شركة خدمات بحرية ومعلوماتية بإسم «بنية للخدمات البحرية» ويقع مقرها في مصر، ولكنها تخدم الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

وتم توقيع الإتفاقية بحضور وزير النقل، الفريق كامل الوزير، حيث تهدف الإتفاقية لدعم التعاون المشترك والخبرة المتميزة لكل من مجموعة «بنية» باعتبارها المزود الرائد للحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسوف يتعاون الطرفان على المستوى الاستراتيجي والعملي، لتطوير شركة «بنية للخدمات البحرية».

وتتخصص «بنية للخدمات البحرية» في مجالات صيانة ومد الكابلات البحرية عن طريق سفن متخصصة ومستودعات لتخزين الكابلات البحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. كما انها ستوفر أيضاً كافة الخدمات التكنولوجية لقطاع النفط والغاز والطاقة، علاوة على خدمات التدريب وتكنولوجيا المُحاكيات وإعطاء موافقات هيئة السلامة البحرية في مناطق نشاط الشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر الإتفاقية الشروط الأساسية لإنشاء شركة «بنية للخدمات البحرية» علاوة على مجالات التعاون المستمر بين الطرفين على كافة المستويات التجارية والاستراتيجية.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس مجلس إدارة شركة الأكاديمية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأهمية هذه الخطوة التي تبلور العلاقات الوثيقة القائمة بين مجموعة «بنية» والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتعززها من خلال إنشاء شركة «بنية للخدمات البحرية»، وأتطلع إلى مواصلة البناء على تعاوننا المثمر لصالح تكنولوجيا النقل والصناعات والكابلات البحرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا«.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي اننا نسعى الآن معاً إلى تقديم هذه الخدمات بقطاعات تكنولوجيا النقل والصناعات والكابلات البحرية خاصة في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وافريقيا«.

تُعد شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ((ACICT شركة مساهمة مصرية تعمل على تقديم المعرفة في مجال حلول الأعمال والإستشارات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتدريب والخدمات التعليمية من خلال الدعم الكامل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .(AASTMT) تقوم الشركة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل والموارد البشرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي شركة رائدة في تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات حيث تقدم الشركة خدماتها وحلولها المتكاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتنمية البشرية.