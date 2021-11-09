استعدادات وترتيبات أمنية مشددة لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر

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تابع رجال مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير «مارجرجس» بجبل الرزيقات والتى ستقام بدءاً من الغد الأربعاء 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة المئات من الأقباط بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطتها المتكاملة لتأمين أحتفالات مولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بالتنسيق بين كل من اللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، واللواء مجدي لطفي مدير مباحث المديرية، والعميد إكرامي خيري الدين مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والمقدم عبدالعزيز نايف مأمور مركز شرطة أرمنت، والرائد محمد ماهر نائب مأمور المركز، والمقدم أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت.

وشملت خطة أمن الأقصر لتأمين أحتفالات الدير، انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسباً لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد عبدالعال عارف وكيل إدارة مرور الأقصر لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

يذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر أسبوعاً من 10 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين، لكن كان في الأعوام الماضية المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 110 فداناً بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ولكن مع ظروف هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، تم منع أقامة الخيام وإقتصار الإحتفال على الزيارات اليومية فقط. يشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا في ذلك الوقت وورد ذكره في كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.