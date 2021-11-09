«أبو عوف» ينضم لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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انتخبت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا إيهاب أبوعوف، والذي تخرج في الجامعة عام 1989، كأحدث عضو في مجلس أوصياء الجامعة.

أبوعوف هو نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «كيمبرلي كلارك» في سنغافورة التي تعمل في أكثر من 100 دولة ولديها أكثر من 40 ألف موظف.

ويملك أبوعوف خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والسلع الاستهلاكية المعبأة، وقيادة وخلق أعمال بمليارات الدولارات عبر أسواق ومناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

تدرج أبوعوف سريعًا في المناصب الإدارية وعمل كرئيس إقليمي لشركة «مارس» (Mars Wrigley Confectionery) في أستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث التحق بالشركة في عام 2000 وشغل منصب المدير العام لها في مصر ثم انتقل إلى قيادة شمال إفريقيا والمشرق وشرق البحر الأبيض المتوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

بدأ أبوعوف حياته المهنية في مجال البحث والتطوير بشركة «بروكتر أند جامبل» حيث شغل مناصب إستراتيجية في بلجيكا واليابان والسعودية، وذلك بعد أن حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية وتخصص فرعي في علوم الكمبيوتر بامتياز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يقول «أبوعوف»: «إنه لشرف لي أن أقوم بخدمة جامعتي كعضو في مجلس أمنائها. فأنا أعتز بالوقت الذي قضيته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأفخر بأنني أحد خريجيها. فقد ساهمت تجربتي في الجامعة كطالب بدور محوري في مسيرتي المهنية وأتطلع إلى رد الجميل للجامعة والعمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة المتميزين».

قاد أبوعوف، طوال حياته المهنية، التوسع الجغرافي والنمو الاستراتيجي وتحويل الأسواق الدولية عبر مناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أدار عمليات الدمج والتكامل والدخول إلى الأسواق الناشئة بالإضافة إلى إنشاء مواقع تصنيع جديدة ومنتجات مبتكرة أدت إلى زيادة الإيرادات والربحية والنمو.

يقول رئيس مجلس أوصياء الجامعة، مارك تيرنيج: «يسعدني موافقة إيهاب أبوعوف على الانضمام لمجلس أوصياء الجامعة، فإن فطنته في مجال الأعمال وقيادته الذكية وخبرته الدولية تجعل منه مكسبا لمجلس الأوصياء، وبصفته خريج للجامعة، فإنه سيكون على معرفة ودراية عميقة بها. نحن حريصون على العمل مع أبوعوف في هذا الفترة التحولية من تاريخ جامعتنا حيث نرحب بالرئيس الجديد أحمد دلال ونستعد للقرن الثاني من الخدمة والتميز.»

شغل أبوعوف العديد من المناصب منها رئيس مجلس أمناء مدرسة بكين الدولية ورئيس منظمة Food Industry Asia غير الهادفة للربح، وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة مدرسة سنغافورة الأمريكية وأستاذ مساعد في كلية الإدارة بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة.

جدير بالذكر أن أعضاء مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة هم من المتطوعين من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعالم، ويكرسون وقتهم، وخبراتهم ومواردهم لدعم الجامعة.