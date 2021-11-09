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«هيئة الدواء» تشارك في أكبر الفعاليات الدولية الخاصة بالصناعة في بمدينة ميلانو الإيطالية

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«هيئة الدواء» تشارك في أكبر الفعاليات الدولية الخاصة بالصناعة في بمدينة ميلانو الإيطالية «هيئة الدواء» تشارك في أكبر الفعاليات الدولية الخاصة بالصناعة في بمدينة ميلانو الإيطالية

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أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢١، بداية مشاركتها في فعاليات Worldwide 2021 _ CPhI التي تبدأ اليوم بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك تلبية للدعوة المقدمة من الــــ CPhI للهيئة لحضور الفاعليات، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري.

وأكدت الهيئة، حرصها على المشاركة فهو واحد من أكبر الفاعليات الدولية الهامة التي يتم تنظيمها منذ ٣٠ عاما، حيث يجتمع أكثر من ١٠٠٠٠ من كبار المستثمرين المتخصصين في مجال الأدوية تحت سقف واحد لبحث سبل تطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وسوف يتفقد الوفد الأجنحة الخاصة بالجهات المصرية المشاركة، وأجنحة المستحضرات تامة الصنع، وسوف يشارك الوفد في حضور محاضرات عن ابتكار المنتجات والتوقعات المستقبلية في مجال الدواء تحت عنوان «Product Innovation sessions»؛ للاطلاع على مختلف الخبرات والحلول المبتكرة في مجال الأدوية المبتكرة، إذ يعد CPhI فرصه رائعة للتواصل والتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة، والمنتجات المبتكرة والحديثة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة بالمحافل الدولية؛ للوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص صناعة الدواء، وانطلاقا من حرصها على تعزيز أوجه التعاون في مجال الدواء، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص الدواء صناعه ورقابة.

المصرى اليوم

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