جمعية رجال الأعمال المصريين: نشعر بالفخر لميكنة الضرائب والجمارك

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أعرب على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إدارة منصات حوارية مستدامة مع مجتمع الأعمال في مختلف الملفات المالية والضريبية والجمركية؛ والاستماع إلى مقترحاتهم؛ باعتبارهم شركاء التنمية، والسعى الجاد والفورى لدعمهم؛ على نحو يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح لوزير المالية، محمد معيط، مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمرالذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وأوضح على عيسى أن مجتمع الأعمال المصرى يشعر بالفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات غير مسبوقة في تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.