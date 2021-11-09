سرقة 541 كيلوجراما كوكايين من مقر للشرطة بجنوب أفريقيا (التفاصيل)

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في واقعة هي الأغرب من نوعها، تمكن مجموعة من اللصوص من سرقة ما يزيد عن نصف طن من أحراز مخدر الكوكايين من داخل مقرًا لأحد الأجهزة الشرطية، بدولة جنوب أفرقيا، والفرار بها.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، تمكن مجموعة من اللصوص من سرقة 541 كيلوجراما من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 13 مليون دولار من أحد مقرات الشرطة في جنوب أفريقيا.

ووفق ما أورده بيام لشرطة جنوب أفرقيا، الثلاثاء:«تمكن مجموعة من اللصوص من الاستيلاء على 541 كيلوجرامًا من مخدر الكوكايين كانت محتجزة داخل مكتب وحدة «هوكس» الواقعة في بلدة«بورت شيبستون» بإقليم كوازولو ناتال شرقي البلاد خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

وأضاف البيان الشرطي الذي لم يذكر أي تفاصيل عن هوية مرتكبي الواقعة، أن اللصوص تمكنوا من دخول المبنى من خلال نافذة، حيث تمكنوا من اقتحام المخازن التي كانت تحتوي على المخدرات، ومن ثم الاستيلاء عليها والفرار بها.

وتلعب جنوب أفريقيا دورا مهما كبلد عبور للإتجار غير المشروع في الكوكايين من أمريكا اللاتينية، وخاصة المتجه إلى أستراليا وأوروبا وهونج كونج.