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ضبط متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها في الغربية

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ضبط متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها في الغربية ضبط متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها في الغربية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالغربية، لممارسته نشاط تزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم راغبي الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم، حيث يتخذ من مسكنه بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مسكنه عثرت القوات على كمية من الأختام والأكلاشيهات، وكمية من الشهادات الطبية خالية البيانات معدة للتزوير، وعدد من المستندات المزورة الدالة على نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين أنه مُحمل عليه برنامج لتزوير المستندات.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وقيامه بتزوير المحررات الرسمية باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط لترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

المصرى اليوم

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