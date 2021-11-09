مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم ريال مدريد

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كشفت تقارير إيطالية عن أهتمام مانشستر يونايتد بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، والذي يرتبط عقده من المرينجي حتى 2025.

ووفقًا لصحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية قالت، إن مانشستر يونايتد يريد ضم اللاعب البرازيلي، ويجهز عقد له بقيمة 96 مليون يورو، يمتد لـ6 سنوات حتى، 2028، ويمتلك فينيسوس في عقده شرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.

ومن ناحية أخرى، يعمل ريال مدريد الأن من أجل تجديد عقد فينيسيوس، الذي يقدم أداءًا متميزًا هذا الموسم مع الفريق.

فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد في 2018، وخاض مع الفريق الملكي 133 مباراة وسجل 23 هدفاً وصنع 30.