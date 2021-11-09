بوجبا يغادر معسكر منتخب فرنسا وصدمة في مانشستر يونايتد

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غادر صباح اليوم الثلاثاء الدولي الفرنسي بول بوجبا ، لاعب سوط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، معسكر منتخب بلاده بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال تدريبات الديوك الفرنسية أمس الاثنين.

ويستعد منتخب فرنسا حالياً في معسكر مغلق لخوض مباراتي كازاخستان وفنلندا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتعرض بوجبا لإصابة في الفخذ الأيمن أمس ولم يستطع استكمال التدريبات وظهرت على وجهه معالم الألم الشديد عند لمس أي كرة ، وبعدها كشف مقطع فيديو من مران المنتخب الفرنسي اللاعب الدولي وهو يعرج في الملعب بحذر شديد.

وأكدت تقارير فرنسية صباح اليوم الثلاثاء انسحاب اللاعب من معسكر المنتخب وخروجه من حسابات المدير الفني للديوك ديدييه ديشامب ، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أنه سيغيب لفترة لن تقل عن شهرين.

وجاءت هذه الأخبار بمثابة صدمة كبيرة لمسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث يعد بوجبا أحد أهم العناصر في فريق المدرب أولي جونار سولشاير.