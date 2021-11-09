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بسبب مرواغة محمد صلاح .. إصابة مدافع وست هام بـ«الصليبي»

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بسبب مرواغة محمد صلاح .. إصابة مدافع وست هام بـ«الصليبي» بسبب مرواغة محمد صلاح .. إصابة مدافع وست هام بـ«الصليبي»

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أعلن نادي وست هام الإنجليزي، إصابة المدافع أنجيلو أوجبونا بالرباط الصليبي، وذلك خلال مباراة فريقه مع ليفربول في اطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي.

إصابة أوجبونا خلال مباراة ليفربول و وست هام

وحدثت الإصابة خلال أحداث الشوط الأول، بعدما قام محمد صلاح بمرواغة اللاعب الإيطالي بطريقة رائعة داخل منطقة وست هام، مما أدى إلى سقوط اللاعب أرضًا قبل استبداله خلال المباراة التي انتهت بفوز «الهامرز» بنتيجة 3-2.

محمد صلاح و أوجبونا خلال مباراة ليفربول و وست هام

وأعلن وست هام تعرض اللاعب الإيطالي أنجيلو أوغبونا للإصابة بالرباط الصليبي، حيث قال طبيب النادي أن اللاعب شعر ببعض الانزعاجات في ركبته اليمني بعد أستبداله وقمنا بفحصه للتأكد من مدي أصابته ،وبعد عمل الفحوصات اللازمة تأكدنا من تعرض اللاعب للرباط الصليبي ولكن زمن تعافي اللاعب غير معلوم.

ويحتل فريق وست هام المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ويتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.

المصرى اليوم

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