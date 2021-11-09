المصرى اليوم ترصد ردود أفعال المواطنين وخطباء المساجد حول إزالة صناديق

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كشفت المصرى اليوم ردود أفعال المواطنين وخطباء المساجد على قرار وزارة الأوقاف بإزالة النذور من المساجد، وقال الشيخ محمد عاشور المشرف على مسجد التقوى أن الصندوق داخل المساجد ليس استغلال أو ربح لأحد ولكن وضع لتبرع لمسجد لتكملة مستلزمات المسجد وصيانة وهذ القرار يغضب الكثير من الأهالي في عمل الخير للمساجد وأشار عاشور أن التبرعات خاصة لمسجد لصيانة وليس لمكتسبات شخصا.

وقال أحد أعضاء الجمعيات الخيرية بقرية المرازيق أن هناك تبرعات من الأهالي ومن الدول العربية لمساعدة الأيتام والمحتاجين وبناء مساجد وتوفير سيارت تكريم الإنسان وتجهيز الأيتام لمساعدة في الزواج وأكد أن هناك عدد كبير في القرية والارياف من الأيتام لم يقدرون على الحياة وليس لهم داخل بعد وفاة والده تتكلف الجمعة الخيرية بهم لمساعدتهم على الحياة وتكميل تعلمهم ومساعدة المحتجين التي حكم عليهم الزمان للمساعدة وهناك الكثير يتبرع للمساعدة الأيتام عن طريق الجمعية الخيرية حفظ على مشاعر الأيام والمحتاجين وقال أحد أعضاء الجمعية الخيرية بالمرازيق أن الجمعية تقوم ببناء معهد ديني ومستشفيات طبية لأهالي مركز وتوفير عدد كبير من الأجهز الكهربائية لمساعدة وتجهيز الأيتام.

وقال أحد أعضاء الجمعية الخيرية بسقاره أن تم بناء عدد من المساجد والمستشفيات لأهالي القرية وبناء سور على الطريق المريوطية الطريق الذي حصدا الكثير من الارواح منذ ١٠ سنوات ولا يوجد اهتمام من المحافظة ولا المجلس المحلي تبرعت ألاهالي للجمعية الخيرية لبناء سور على الطريق.

وأكد أحد أعضاء الجمعيات الخيرية بعد قرار وزير الأوقاف بإزالة الصناديق الخيرية سوف يأثر على عدد كبير من الأيتام والمحتاجين لمساعدتهم على التعليم والزواج. وقال أحد أعضاء الجمعية الخيرية بالعياط أن الجمعية قاموا ببناء عدد كبير من محطات تحليل المياه وبناء مساجد وتوفير سيارت تكريم الإنسان لمساعدة غير المقتدرين على ذلك وبعد هذه القرار من يتولى الأيتام والمحتاجين لمساعدتهم وأكد أن الجمعيات الخيرية هي المصدر الرئيسي لمساعدة المحتجين والأيتام وان التبرعات من الأهالي لمساعدة اهاليهم وليس من الدولة وقال الشيخ محسن صالح بمسجد الايمان أن الصندوق تبرعات لصيانة المسجد بعد إزالة الصناديق من المساجد فاهناك عدد كبير من المساجد لم تسجل في الأوقاف وليس لها ميزانية وزارة الأوقاف وأنه تعتمد على تبرعات ألاهالي.

وقال خطيب مسجد بالجيزة أن إزالة الصناديق الخشبية والحديدية من المساجد على مستوى الجمهورية، أحد القرارات الهامة التي صدرت الأسبوع الماضي، من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تدخل معه المساجد عصراً جديداً، يُحكم السيطرة على الأموال والتبرعات من ناحية، ويخفف الأعباء على لجان الجرد والمراجعة والمتابعة، التي تشرف على آلاف المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية من ناحية أخرى، خاصة أن التبرعات قد تبدأ من 50 قرشاً، وهذا يخلق عبء كبير على الموظفين ولجان الجرد، ولك أن تتخيل مبلغ 10 آلاف جنيه من عملات معدنية وورقية فئة جنيه و50 قرشاً، يمكن أن تملأ جوال زنة 50 كيلو جرام.