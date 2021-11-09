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غلق 3 مراكز دروس خصوصية في البحيرة وتحرير 24 « محضر كمامة»

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غلق 3 مراكز دروس خصوصية في البحيرة وتحرير 24 « محضر كمامة» غلق 3 مراكز دروس خصوصية في البحيرة وتحرير 24 « محضر كمامة»

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نفذت الوحدات المحلية في مراكز دمنهور أبوحمص وكوم حمادة حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد في نطاق محافظة البحيرة.

وأسفرت الحملات عن غلق 3 مراكز دروس خصوصية وضبط 20 «شيشة» وتحرير 24 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في البحيرة.

وقامت حملة من مركز ومدينة دمنهور بمصادرة 15 «شيشة» من عدد من مقاهي مدينة دمنهور.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص 3 مراكز للدروس الخصوصية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمصادرة عدد 5 «شيشة» من عدد من مقاهي كوم حمادة، كما حررت 24 محضرًا لمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة الرقابة على الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا وتكثيف الحملات على الأسواق والمقاهي والكافيهات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين.

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