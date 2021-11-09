محافظ كفرالشيخ يستمع لقصة شاب غاب عن أسرته 21 سنة

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد إبراهيم أحمد حجازى، وأسرته، ووفد محافظة الدقهلية،بمكتبه بالديوان العام، معبراً عن سعادته لعودته لهم بعد فقد استمر لمدة 21 عاماً، بعد أن اثبتت تحليل البصمة الوراثية DNA، الذي أجري له، ولإبراهيم أحمد حجازي بانه والده.

واستمع محافظ كفر الشيخ لقصة محمد إبراهيم وغيابه عن أسرته منذ صغره، ومتابعة والده للبوست الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى، وتطابقت المعلومات التي ذكرت في البوست بأسرة إبراهيم أحمد حجازي الذي يقطن الكفر الجديد التابع لمركز ميت سليل بمحافظة الدقهلية، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية، بتيسير كافة الإمكانيات والتعاون بين السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، بتيسير كافة الإجراءات اللازمة وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للابن والاب، لعودة الابن لأسرته.

واضاف محافظ كفرالشيخ، انه تمت عملية التسليم بناء على محضر انضامي بين المحافظتين، بحضور السيد مسلم ،وكيل وزارة التضامن العميد محمد محمد هجرس، رئيس مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، السيد احمد حجاج نائب رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل،ورضا سليمان عبداللطيف، مدير المكتب الفني لمكتب وكيل وزارة تضامن الدقهلية، وليلى حسن عبدالعزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالدقهلية.

وعبر محمد ابراهيم عن سعادته بعودته لوالده بعد أن خرج من منزله بقرية الكفر الجديد صغيرا ولم يعرف طريق العودة،وانه دعا الله أن يحقق أمله في العثور على أسرته،مؤكدا ان مؤسسة يوسف حمدين للمكفوفين بقرية الورق والتي جلس بها عامين وجد بها حسن معاملة،عقب رحلة انتقاله عبر المحافظات لوضعه في مؤسسات إيواء منها بالإسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة وبعدها كفر الشيخ.